30.04 13:13 MIGnews.com

Сначала доверили, а потом проверили

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Французский новостной сайт Atlantico опубликовал аналитический материал, по поводу того, что ещё со времён холодной войны американская разведка стала переоценивать угрозу, исходящую от стран Варшавского договора. До определённого момента у союзников по НАТО не было повода сомневаться в этих оценках. Однако, как пишет Atlantico, если сегодня сравнить все количественные данные, то получается, что только в ядерном оружии их потенциалы сравнимы, а во всём остальном НАТО значительно превосходит Россию.Поэтому издание делает вывод: оценки военного потенциала России сильно преувеличены.Эта тенденция берёт начало ещё со времён холодной войны, когда Вашингтон постоянно переоценивал угрозу, исходящую от СССР, от стран Варшавского договора, а затем и от России, а союзники НАТО полагались на американскую разведку и не имели никаких причин, чтобы сомневаться в ней.И пока США несли основное бремя расходов на оборону НАТО, вопрос о преувеличении военной мощи России, не очень волновал лидеров европейских стран. Однако после заявлений нового президента США о том, что союзники по НАТО должны увеличить свое финансовое участие в укреплении военного потенциала блока, европейские партнеры США будут более критично относится к вопросу оценки военной мощи России.