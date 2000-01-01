Сначала доверили, а потом проверили

Французский новостной сайт Atlantico опубликовал аналитический материал, по поводу того, что ещё со времён холодной войны американская разведка стала переоценивать угрозу, исходящую от стран Варшавского договора. До определённого момента у союзников по НАТО не было повода сомневаться в этих оценках. Однако, как пишет Atlantico, если сегодня сравнить все количественные данные, то получается, что только в ядерном оружии их потенциалы сравнимы, а во всём остальном НАТО значительно превосходит Россию.
Поэтому издание делает вывод: оценки военного потенциала России сильно преувеличены.
Эта тенденция берёт начало ещё со времён холодной войны, когда Вашингтон постоянно переоценивал угрозу, исходящую от СССР, от стран Варшавского договора, а затем и от России, а союзники НАТО полагались на американскую разведку и не имели никаких причин, чтобы сомневаться в ней.
И пока США несли основное бремя расходов на оборону НАТО, вопрос о преувеличении военной мощи России, не очень волновал лидеров европейских стран. Однако после заявлений нового президента США о том, что союзники по НАТО должны увеличить свое финансовое участие в укреплении военного потенциала блока, европейские партнеры США будут более критично относится к вопросу оценки военной мощи России.