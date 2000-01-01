30.03 15:12 MIGnews.com

Российские ВВС под контролем Ирана?

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Советник министра иностранных дел Ирана Хусейн Шейх аль-Ислами в среду в интервью СМИ заявил "Россия выбирает цели при согласовании с Ираном и Сирией и наносит по ним удары. Таким образом, Иран контролирует операцию по бомбардировке".Он считает, что использование Россией военно-воздушной базы Ноже в Хамедане для нанесения ударов по позициям террористов в Сирии является логичным решением, так как это играет определяющею роль в процессе борьбы с терроризмом в Сирии.Чиновник утверждает, что Иран до сих пор не предоставлял и не будет предоставлять военной базы для России, он подчеркнул: "Иран разрешил только стратегической авиации России воспользоваться военной базой Ноже для нанесения ударов по позициям террористов в Сирии".По его словам, условием для этого было полная координация действий с иранской стороной. Советник главы МИД Ирана подчеркнул: "Присутствие России в Сирии имеет положительные последствия, и Москва будет сопровождать Иран и сирийский народ до полного разгрома террористов".В тоже время, глава внешнеполитического ведомства Ирана Мухаммад Джавад Зариф во вторник в интервью информагентству Рейтер заявил: "Россия может в разовом порядке использовать военные базы Ирана для нанесения ударов по позициям террористов в Сирии".