30.01 18:23 MIGnews.com

Страны Персидского залива приветствуют мирный план Трампа

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Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, приветствовали мирный план президента США Дональда Трампа для Ближнего Востока, несмотря на то, что он был единодушно отвергнут палестинской стороной, которая также не участвовала в его формировании,- соoбщает TheNewArab.План, который Палестинская администрация назвала "заговором", предоставляет Израилю большую часть того, чего он добивался за десятилетия международной дипломатии, а именно контроль над Иерусалимом как его «неделимой» столицей, а не городом, которым можно поделиться с палестинцами. План также позволяет Израилю аннексировать поселения на Западном берегу.План также положит конец так называемому «праву на возвращение», что означает, что у миллионов палестинцев и их потомков, которые бежали или были изгнаны, когда еврейское государство было создано в 1948 году, больше не было бы возможности вернуться назад,- считает издание. В подтверждение приводится позиция этих стран после оглашения плана.Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на то, что не признали еврейское государство, высоко оценили этот план, заявив, что они "ценят" усилия США по достижению мира.«Этот план является серьезной инициативой, которая затрагивает многие вопросы, поднятые за эти годы», - заявил в своем заявлении посол эмирата в Вашингтоне Юсеф Аль-Отаиба.«ОАЭ считают, что палестинцы и израильтяне могут достичь прочного мира и подлинного сосуществования при поддержке международного сообщества», - сказал Отаиба. «План, объявленный сегодня, предлагает важную отправную точку для возвращения к переговорам в рамках международных отношений под руководством США».Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оно "высоко ценит" усилия Трампа, и призвало к началу прямых переговоров между Израилем и палестинцами.По его словам, любые разногласия с планом должны быть разрешены путем переговоров под эгидой Соединенных Штатов.Тем временем саудовский король Салман подчеркнул "твердую позицию королевства по палестинскому вопросу и правам палестинского народа".Посол Бахрейна в Вашингтоне также присутствовал в Белом доме при заявлении Трампа, поддерживая утверждение Трампа о том, что он оказывает растущую поддержку всему региону в отношении его плана.Министерство иностранных дел опубликовало заявление на арабском языке, в котором говорится, что оно «выражает признательность Соединенным Штатам за их неустанные усилия по продвижению мирного процесса».Он добавил, что призвал обе стороны начать прямые переговоры под американским спонсорством.В Бахрейне состоялась июльская конференция 2019 года, на которой была представлена ​​экономическая сторона плана, разработанного советником Трампа и зятем Джаредом Кушнером. На семинаре «Мир во имя процветания», на котором присутствовали многие состоятельные бизнесмены из стран Персидского залива и Израиля, Кушнер объявил об инвестициях в регион в размере 50 миллиардов долларов, если палестинцы согласятся на политическую сделку.Палестинское руководство бойкотировало конференцию, обвинив администрацию в игнорировании ключевых политических вопросов и пытаясь добиться согласия с израильским правлением.Крошечное королевство Залива более осторожно отреагировало на это событие, заявив, что приветствует усилия по установлению «давнего мира», но предупредило, что это невозможно без уступок палестинцам.Катар является сторонником палестинского дела и ранее принимал лидеров ХАМАСа, исламистского движения, которое правит сектором Газа.Богатое газом государство Персидского залива предоставило Газе миллионы долларов помощи для финансирования поставок топлива на единственную электростанцию ​​на территории и выдачи наличных нуждающимся семьям.Но Катар также является сильным союзником Соединенных Штатов. Здесь находится крупнейшая в регионе авиабаза Вашингтона, утверждающая, что потратила 8 миллиардов долларов на поддержку операций США и обещает инвестировать еще 1,8 миллиарда долларов в модернизацию объекта.«Катар приветствует все усилия, направленные на установление долгосрочного мира на оккупированных палестинских территориях, и высоко оценивает усилия нынешней администрации США по поиску решений палестино-израильского конфликта», - сообщает государственное агентство новостей Катара .«Катар подтверждает свою приверженность поддержке палестинских институтов, отмечая, что мир не может быть устойчивым, если права палестинцев в их суверенном государстве ... включая восточный Иерусалим и право на возвращение не будут сохранены». Египетпризвал «обе заинтересованные стороны тщательно и тщательно изучить взгляды США на достижение мира и открытых каналов диалога».МИД добавил, что переговоры должны быть направлены на «всеобъемлющий и справедливый мир и создание независимого палестинского государства».Египет и Иордания - единственные арабские страны, которые имеют официальные отношения с Израилем.