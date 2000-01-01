30.01 17:04 MIGnews.com

Во Франции ввели наказание за отрицание "событий 1915 года

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Франция начнет юридические процедуры в отношении лиц, отрицающих утверждения армян относительно событий 1915 года. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном ужине, организованном Координационным советом армянских ассоциаций Франции (CCAF).Президент отметил, что Франция будет всегда поддерживать представителей армянской диаспоры и Армению.«CCAF призвал привлечь к ответственности тех, кто отрицает утверждения армян относительно событий 1915 года. В этой связи проводятся юридические процедуры», - сказал Макрон.Конституционный суд Франции два года назад аннулировал положение закона «О криминализации отрицания ряда преступлений», под которое подпадали события 1915 года в Османском государстве.В поправке к закону не было прямых указаний на события 1915 года. Однако в соответствии с поправками, отказ признавать события 1915 года «геноцидом» расценивается как неприязнь на религиозной и этнической почве. Согласно закону, подобное преступление карается годом лишения свободы или штрафом в размере 40 тысяч евро.Аналогичный закон, принятый во Франции во времена президентства Николя Саркози, был отменен Конституционным судом на том основании, что «ограничивает свободу выражения мнений».