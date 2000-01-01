30.01 16:01 MIGnews.com

Эрдоган отказывается от балансирования в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за долгое время подверг прямой критике Россию в связи с недавней эскалацией в северо-западной Сирии.Эрдоган заявил, что Россия "не выполняет" соглашение Сочи 2018 года о создании демилитаризованной зоны вокруг последнего оплота сирийских повстанцев, где продолжаются успехи сирийского режима.«Астанинский процесс стал умирающим», - сказал Эрдоган, выступая перед журналистами по возвращении из Сенегала. «Турция, Россия и Иран должны искать способ его оживить». Переговоры в казахской столице, инициированные Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным, а также с участием Ирана, впервые начались три года назад, чтобы найти решение сирийского конфликта, но имело место недавно остановился.Поскольку отношения Турции с западными державами и странами региона резко пошатнулись после односторонних шагов Анкары в Ливии и восточной части Средиземного моря, замечания Эрдогана в отношении России стали неожиданностью.Его заявление совпадает с углублением изоляции Турции с западными и региональными державами из-за ее ливийской авантюры и действий в восточном Средиземноморье. Недавно состоявшийся телефонный звонок между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом стал последним проявлением разногласий, поскольку стороны по-разному формулировали разговор.В то время как Белый дом подчеркнул «необходимость устранения иностранного вмешательства и поддержания прекращения огня в Ливии», Эрдоган сказал, что это «в основном призыв к вежливости» после землетрясения, которое обрушилось на восточную Турцию в выходные.Турция до сих пор избегала прямой критики Москвы, учитывая ее углубляющуюся изоляцию в нынешних политических условиях. Заявление Эрдогана было сделано в то время, когда российская сторона, как говорят, рассматривает возможность поддержать позицию Турции в энергетическом соперничестве за углеводородные ресурсы в восточном Средиземноморье, чтобы убедить Анкару смягчить свою позицию против сирийских курдских групп.Таким образом, после заявлений Эрдогана мяч сейчас находится на корте Москвы. Силы правительства Сирии, поддерживаемые интенсивными авиаударами России, добились значительных успехов на прошлой неделе и захватили несколько городов к югу от Идлиба. Два из 12 наблюдательных постов Турции, созданные в рамках Сочинского соглашения, находятся в осаде, а судьба остальных остается неопределенной.