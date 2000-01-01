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Зариф под огнем за слова о переговорах с США  | Фото:30.01 15:17   MIGnews.com

Зариф под огнем за слова о переговорах с США 

Ряд демонстрантов собрались возле здания Министерства иностранных дел Ирана, чтобы потребовать отставки министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа за интервью немецкому изданию Der Spiegel, в котором он обсуждал переговоры с США. 

В интервью Зарифу был задан вопрос о возможности переговоров с Соединенными Штатами после убийства командующего Корпуса сил Кудса КСИР Касема Сулеймани. Зариф повторил заявленную политику Ирана с тех пор, как Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий между Ираном и шестью мировыми державами в мае 2018 года, заявив:

«Администрация Трампа может исправить свое прошлое, отменить санкции и вернуться за стол переговоров. Мы все еще за столом переговоров. Они те, кто ушел». 

Редактор «Кайхана» Хосейн Шариатмадари был более прямолинеен, спрашивая Зарифа в редакционной статье: « С какой целью вы ведете переговоры  с убийцей мученика Сулеймани?» Шариатмадари писал, что даже если Трамп вернется к переговорам, его администрация дала понять, что хочет вести переговоры с Ираном в его ракетной программе и поддержке региональных групп. Он добавил: «Если бы не ракетная промышленность, они бы за одну ночь превратили Иран в грязь». 

Тем временем глава судебной системы Эбрагим Раиси Ирана выступил 25 января на заседании Верховного совета судебных органов, на котором он сказал, что беседовал с иракскими чиновниками, которые рассматривали возможность подачи судебного иска против Соединенных Штатов за убийство Сулеймани вместе с популярным иракским командиром Абу Махди аль-Мухандис в аэропорту Багдада. Затем Раиси сильно ударил по Зарифу, добавив:

«Мы тоже будем заниматься этим на международных форумах. Рано или поздно  мы встретимся с убийцами Сулеймани  не для переговоров и переговоров, а для суда и наказания ». 

После того, как спор разгорелся, министр иностранных дел заявил в своем заявлении, что страна поляризована между теми, кто поддерживает переговоры, и теми, кто не поддерживает внутриполитические цели в преддверии парламентских выборов. Он добавил, что такой дискурс будет иметь « негативные последствия для национальных интересов  и общественного доверия».


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