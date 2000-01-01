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Израиль рассмотрит план `взаимопонимания` с ХАМАС | Фото:29.12 13:01   MIGnews.com

Израиль рассмотрит план "взаимопонимания" с ХАМАС

Директор Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат в воскресенье должен представить правительственному кабинету всеобъемлющий план долгосрочной «худны» или «спокойствия» договоренности с правящей террористической организацией ХАМАС в Газе,- пишет Хана Джулиан в JewishPress.com, со ссылкой на израильский Канал 12 телевизионных новостей .

Согласно СМИ, план включает в себя следующие элементы для улучшения условий жизни жителей Газы:

• Увеличение расширения рыболовной зоны в Газе

• Увеличение числа рабочих из Газы, которым разрешен въезд в Израиль – ШАБАК- против

• Увеличение число жителей Газы, которым разрешен въезд в Израиль в торговых целях – ШАБАК - против

• Строительство нового газопровода

• Увеличение медицинской помощи и поставок в Газу

• Увеличение поставок медицинского оборудования в больницы Газы

Взамен ХАМАС якобы взял на себя обязательство:

• Предотвратить ракетный огонь по Израилю из Газы.

• Постепенно сократить недельные беспорядки «Марш Возвращения» на границе и в конечном итоге положить им конец.

Отметим, что этот доклад уже опровергнут Сухейлом аль-Хинди, членом Политбюро ХАМАСа, который разговаривал с телекомпанией « Аль-Майадин», связанной с «Хезболлой» .

«То, что израильские СМИ опубликовали о том, что Израиль смягчает меры для Газы в обмен на то, что ХАМАС прекращает огонь снарядов, не соответствует действительности», - сказал аль-Хинди ливанской сети.

Однако, согласно израильским телевизионным новостям на 12 канале, со времени убийства главного палестинского командира исламского джихада Баха Абу аль-Ата в прошлом месяце был достигнут значительный прогресс в достижении взаимопонимания. С тех пор обе стороны также вели переговоры. Именно Абу аль-Ата создал самое большое препятствие для любой формы «взаимопонимания» между сторонами.

На этой неделе Верховная комиссия по Маршу возвращения и прорыва осады, в которую входят представители политических фракций и террористических организаций в Газе, заявила, что остановит еженедельные демонстрации на границе с Израилем до марта, после которого насилие будет иметь место только «Ежемесячно, а также всякий раз, когда нам нужны массы, чтобы собираться и во время важных национальных мероприятий».

Однако важно также отметить, что эксперты израильского оборонного ведомства выразили скептицизм в отношении того, действительно ли ХАМАС способен полностью контролировать либо ракетный обстрел, либо демонстрации / беспорядки на границе с сектором Газа.


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