Директор Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат в воскресенье должен представить правительственному кабинету всеобъемлющий план долгосрочной «худны» или «спокойствия» договоренности с правящей террористической организацией ХАМАС в Газе,- пишет Хана Джулиан в JewishPress.com, со ссылкой на израильский Канал 12 телевизионных новостей .
Согласно СМИ, план включает в себя следующие элементы для улучшения условий жизни жителей Газы:
• Увеличение расширения рыболовной зоны в Газе
• Увеличение числа рабочих из Газы, которым разрешен въезд в Израиль – ШАБАК- против
• Увеличение число жителей Газы, которым разрешен въезд в Израиль в торговых целях – ШАБАК - против
• Строительство нового газопровода
• Увеличение медицинской помощи и поставок в Газу
• Увеличение поставок медицинского оборудования в больницы Газы
Взамен ХАМАС якобы взял на себя обязательство:
• Предотвратить ракетный огонь по Израилю из Газы.
• Постепенно сократить недельные беспорядки «Марш Возвращения» на границе и в конечном итоге положить им конец.
Отметим, что этот доклад уже опровергнут Сухейлом аль-Хинди, членом Политбюро ХАМАСа, который разговаривал с телекомпанией « Аль-Майадин», связанной с «Хезболлой» .
«То, что израильские СМИ опубликовали о том, что Израиль смягчает меры для Газы в обмен на то, что ХАМАС прекращает огонь снарядов, не соответствует действительности», - сказал аль-Хинди ливанской сети.
Однако, согласно израильским телевизионным новостям на 12 канале, со времени убийства главного палестинского командира исламского джихада Баха Абу аль-Ата в прошлом месяце был достигнут значительный прогресс в достижении взаимопонимания. С тех пор обе стороны также вели переговоры. Именно Абу аль-Ата создал самое большое препятствие для любой формы «взаимопонимания» между сторонами.
На этой неделе Верховная комиссия по Маршу возвращения и прорыва осады, в которую входят представители политических фракций и террористических организаций в Газе, заявила, что остановит еженедельные демонстрации на границе с Израилем до марта, после которого насилие будет иметь место только «Ежемесячно, а также всякий раз, когда нам нужны массы, чтобы собираться и во время важных национальных мероприятий».
Однако важно также отметить, что эксперты израильского оборонного ведомства выразили скептицизм в отношении того, действительно ли ХАМАС способен полностью контролировать либо ракетный обстрел, либо демонстрации / беспорядки на границе с сектором Газа.