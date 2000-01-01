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От ситуации в политике Израиля выигрывают арабские партии | Фото:29.12 12:06   MIGnews.com

От ситуации в политике Израиля выигрывают арабские партии

Объединенный список арабских партийстремится увеличить число мест в израильском кнессете на мартовских выборах за счет увеличения явки в арабской общине с конечной целью нанести смертельный удар премьер-министру Биньямину Нетаньяху, не позволяя ему сформировать правительство.

В Израиле назначены на 2 марта выборы в парламент, которые станут третьими менее чем за год. Кнессет, парламент Израиля, 12 декабря принял законопроект о роспуске, хотя он сохраняет власть до проведения новых выборов.

Израиль провел выборы в апреле 2019 года, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог достичь консенсуса по формированию своего правительства, что побудило Кнессет распустить себя и пойти на повторные выборы 17 сентября 2019 года.

Отметим, что арабские партии, похоже, больше всего выигрывают от кризиса формирования правительства в Израиле. Партии были разделены на апрельских выборах 2019 года и баллотировались по двум отдельным спискам. Однако на сентябрьских выборах они выставили единый объединенный список, получив 13 мест и став третьей по величине силой в кнессете. На выборах, намеченных на 2 марта 2020 года, Объединенный список надеется получить как минимум еще два места.

Член Кнессета Усама аль-Саади из Арабского движения за возрождение (Таал) заявил «Аль-Монитор»:

«Проведение третьих выборов отражает глубину политического кризиса в Израиле из-за Нетаньяху, который стремится избавить себя от заключения. … Чтобы избежать судебного преследования, Нетаньяху видит иммунитет, предоставленный премьер-министру, путем обеспечения голосов 61 депутата Кнессета ».
На сентябрьских выборах Объединенный список получил 13 мест в Кнессете, набрав полмиллиона голосов. Явка среди арабского сообщества достигла 60% . Кампания списка была основана на свержении Нетаньяху ,- пишет Аль-Монитор.

Объединенный список был сформирован в 2015 году четырьмя сторонами: Национальный демократический альянс ( Балад ), Демократический фронт за мир и равенство ( Хадаш ), Тааля и Объединенных Арабских Перечня. Он делает ставку на ряд факторов, чтобы поднять количество своих мест в Кнессете.


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