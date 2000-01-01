29.12 16:52 MIGnews.com

США вновь поддерживают Синайскую миссию

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Администрация Дональда Трампа возобновила обязательства США по поддержке миротворческих усилий на Синайском полуострове в Египте, несмотря на растущую обеспокоенность Пентагона российским влиянием в регионе.Государственный департамент уведомил Конгресс о планах выделить 10 миллионов долларов США для миссии наблюдателей за многонациональными силами, сообщил агентству Al-Monitor представитель Государственного департамента, что составляет треть от ежегодных расходов, которые делятся на Египет и Израиль.«Эти средства позволят МФО продолжать свою миссию по контролю за выполнением египетско-израильского мирного договора и связанных с ним мер безопасности, предоставляя бесперебойную поддержку МФО», - сказал чиновник, используя аббревиатуру для миссии, которая теперь финансируется до марта 2020 года.Соединенные Штаты также вкладывают деньги в защиту 500 гражданских лиц и воинских подразделений США, служащих в этом районе с тех пор, как Египет и Израиль подписали мирный договор в 1979 году.Администрация Трампа подтвердила давние связи США с президентом Абдель Фаттах эль-Сиси, напряженные после резни демонстрантов в 2013 году на Каирской площади Рабаа, одобрив выделение американской военной помощи в размере 1,3 миллиарда долларов, несмотря на проблемы с правами человека. Трамп также предоставил египетскому главе государства визит в Белый дом, поскольку он стремился продлить свое правление до 2030 года в преддверии успешного референдума в апреле.В своей первой встрече с иностранным коллегой в качестве министра обороны в июле Марк Эспер также призвал своего египетского коллегу вести борьбу в стиле повстанцев на Синайском полуострове. Ранее в этом году Хьюман Райтс Вотч сообщила о 20 внесудебных убийствах заключенных на Северном Синае и произвольных арестах 50 человек, большинство из которых, по словам группы, исчезло.Отметим, что Пентагон и другие американские агентства также угрожали Египту, увеличивая вероятность введения санкций против российских покупателей оружия после того, как Сиси планировала закупать истребители "Сухого" из Москвы. Государственный секретарь Майк Помпео также начал оказывать прямое давление на правительство Сиси с целью освобождения американских заключенных, таких как Мустафа Кассем, бывший водитель такси в Нью-Йорке, захваченный во время демонстраций на площади Рабаа.Россия и Египет также поддержали наступление Халифы Хафтара на ливийскую столицу Триполи. Высокопоставленные представители администрации заявили, что они больше обеспокоены растущими отношениями между Москвой и Каиром, чем растущим влиянием России в Сирии.«Не так много, потому что в течение пяти лет у них там был довольно солидный след», - сказал Эспер законодателям на слушании в начале этого месяца, когда его спросили о озабоченности Пентагона по поводу роли России в Сирии. «Меня больше беспокоит экспансия России в Египет, Саудовскую Аравию и другие места».