29.12 10:25 MIGnews.com

«Турецкий поток» запустят 8 января

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Церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который Россия построила для ликвидации зависимости от украинской ГТС, намечена на 8 января 2020 года.Дату объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подключения турецко-азербайджанского газопровода TANAP к газотранспортной системе Европы, пишет Reuters.Мощность первой и второй ниток газопровода составит по 15,75 миллиардов кубических метров каждаяТурция запустит газопровод «Турецкий поток» в следующем месяце, подтвердил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Дёнмез.По его словам, ввод в эксплуатацию «Турецкого потока» сделает Турцию «незаменимой на международных рынках, так как газопроводы будут проходить как с востока, так и с севера».Он напомнил, что 30 ноября к газопроводной системе Европы был подключен Трансанатолийский газопровод (TANAP). «Когда TANAP был впервые подписан, многие считали реализацию этого проекта мечтой. А теперь, вслед TANAP, мы завершаем еще один гигантский проект»,-отметил Дёнмез.Отметим, что по словам министра, «Турецкий поток» и TANAP не только сделают возможным беспрепятственное использование природного газа Турцией, но и позволят Анкаре играть ключевую роль в обеспечении безопасности его поставок в Европу.Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией.Длина морской части трубы составляет 935 километров, сухопутного участка по турецкой территории - 180 километров. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая - на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы.