29.10 16:03 MIGnews.com

Туманное будущее Хизбаллы

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Сегодня Хизбалла находится в безвыходном положении, в отличие от любого на протяжении 37 лет своего существования,- пишет Sana.sy. Группировка не может позволить себе конфронтацию с собственным сообществом, и даже не расколоть ее на части. Но она также категорически против распада правительства, главным архитектором которого она является.У Хизбаллы (и Ливана в целом) есть выход из этого кризиса: экономический подъем, который успокоит всех ливанцев. Но это несбыточная мечта, потому что коррумпированная клика власти, которую поддерживает Хезболла, десятилетиями доказала свою неспособность управлять экономикой.Ничто из этого не означает, что конец Хизбаллы близок. У нее все еще есть свои сторонники, ее твердый союз с Ираном и больше оружия, чем у ливанской армии. Но это говорит о том, что Хизбалла еще более изолирована и небезопасна. Самое главное, что она больше не находится в мире и не может полностью контролировать свой собственный избирательный контингент.Как Хизбалла справится с этим эпизодом, неясно, потому что это неизведанная территория. Она может принять свои потери и двигаться вперед без помех, возможно, удвоив использование насилия для сохранения статус-кво. Или же она может пересмотреть свои планы, опасаясь повторения страшного иракского сценария, когда внутришиитская борьба - между теми, кто поддерживает, и теми, кто выступает против иракского доминирования, - угрожает перерасти в новую гражданскую войну.