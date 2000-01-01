29.10 15:51 MIGnews.com

Анти-ИГ коалиция проведет «срочную» встречу в Вашингтоне

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В следующем месяце более 30 стран, воюющих против группировки «Исламское государство» , соберутся в Вашингтоне на совещании по инициативе Франции, в то время, когда Соединенные Штаты выводят войска из Сирии, заявил официальный представитель США в понедельник.Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к срочному заседанию коалиции после того, как президент Дональд Трамп заявил Турции в начале этого месяца, что он вывел около 1000 военнослужащих из северо-восточной Сирии.Официальный представитель США назвал эту встречу способом получения большей поддержки со стороны союзников - ключевого приоритета для Трампа, который часто обвиняет американских партнеров в том, что они являются «нахлебниками».«Это то, над чем президент Трамп работал, чтобы получить войска на земле, самолеты в воздухе и деньги, идущие на стабилизацию в этом районе от наших партнеров и союзников, которые находятся в коалиции», - сказал чиновник.