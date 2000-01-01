29.10 12:38 MIGnews.com

Иранский ядерный объект Фордо ускоряет свою деятельность

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Али Асгар Зареан, специальный помощник главы Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) в понедельник заявил, что крупный ядерный объект в Фордо продолжает свою деятельность более быстрыми темпами, чем в эпоху до СВПД -сообщает Mehr News."Место, которое враг и гегемонистские державы пытались закрыть, продолжает свою деятельность более активно, чем раньше", - сказал он.По словам Зареана, активность ядерной площадки Фордо, которая была построена возле священного города Кум иранскими экспертами по ядерной энергии, увеличилась по сравнению с прошлым.Заместитель председателя иранского ядерного агентства отметил, что до подписания ядерной сделки (СВПД) на площадке работало всего 720 центрифуг, а сегодня там задействованы 1044 центрифуги первого поколения. Он также добавил, что всякий раз, когда стране необходимо 20% обогащения урана, эта потребность может быть удовлетворена в процессе, который разозлит Запад."Поскольку враг не смог нанести вред Фордо и уничтожить его, они (враги) сосредоточились на Фордо во время переговоров, чтобы замедлить его действие, чего не произошло", - добавил он.Чиновник далее приветствовал недавний прогресс, достигнутый в Фордо, как несопоставимый с прогрессом, ранее достигнутым на площадке, отметив, что темпы обогащения в стране не изменились по сравнению с эпохой до СВПД.