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Цена фальшивого разрешения | Фото:29.10 11:35   MIGnews.com

Цена фальшивого разрешения

По данным исследовательского отдел Банка Израиля, около трети палестинцев, работающих в Израиле, платят в среднем 2000 шекелей [565 долларов США] в месяц за фальшивые разрешения, позволяющие им работать.

Сумма выплачивается в начале каждого месяца, независимо от того, работает ли работник в течение всего месяца или нет. Многие из этих работников возвращаются домой с ежемесячным доходом, составляющим всего несколько сотен шекелей, поскольку большая часть заработанных ими денег используется для приобретения ежемесячного разрешения. Когда территории закрыты, и невозможно перемещаться между ними и Израилем, стоимость такого разрешения может фактически превышать ежемесячный доход рабочего.

В Израиле работают десятки тысяч жителей Палестинской автономии. Большинство из них работают в строительстве, в то время как другие работают в индустрии гостеприимства, сельском хозяйстве и других областях.

Для того чтобы они могли работать в Израиле, они должны быть одобрены израильскими силами безопасности и иметь разрешение, в котором обозначен их работодатель. Палестинцы, которые покупают эти разрешения, используют их для въезда в Израиль, где они могут искать реального работодателя. Имя фиктивного работодателя остается в разрешении.

Разумеется, нет нужды детально объяснять какую «дыру» в системе безопасности государства образует наличие такой ситуации, а в решении проблемы, похоже, никто конкретно не заинтересован.


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