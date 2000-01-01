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Кризис с Ираном «сближает» Израиль с арабскими странами | Фото:29.09 10:02   MIGnews.com

Кризис с Ираном "сближает" Израиль с арабскими странами

Посол Израиля и постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Дэнни Данон говорит, что кризис с Ираном служит катализатором для углубления связей с арабскими странами. 

«Не секрет, что в последние несколько лет мы работали со многими умеренными арабскими странами в регионе», - сказал Данон в эксклюзивном интервью Al-Monitor в своем офисе в Нью-Йорке. «И что происходит недавно, когда мы видим агрессию, исходящую из Ирана, мы слышим, что они более открыты для сотрудничества с нами, даже более публично. ... Так что мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем. Мы не довольны тем, что происходит в Иране, но это определенно приближает нас к нашим соседям.

Данон отверг инициативу президента Ирана Хасана Рухани в области региональной безопасности, назвав ее «шуткой».

«Они являются теми, кто дестабилизирует Персидский залив, и они говорят, что именно они действительно обеспечат безопасность Персидского залива», - сказал он.

 «Иранцы все время лгут» и по поводу своей ядерной программы, добавил Данон. «Мы доказали это миру, и мы читаем информацию из архивов, что они лгали в прошлом, и мы думаем, что они снова лгут сегодня».
Отметим, что Данон определил три проблемы, по которым Израиль ищет изменения в поведении Ирана: прекращение обогащения урана; прекращение испытаний баллистических ракет; и прекращение поддержки терроризма.

«Мы видим их отпечатки пальцев повсюду», - сказал он. «Таким образом, эти три вопроса, если они хотят изменить свой курс, я думаю, что это тот день, когда мы можем начать переговоры и, возможно, подписать новое соглашение».


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