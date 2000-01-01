Палестинцы хотят новых выборов

Палестинцы приветствовали призыв президента Махмуда Аббаса, прозвучавший на Генеральной Ассамблее ООН о всеобщих выборах в Газе и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Набиль Шаат, старший советник Аббаса, сказал Arab News, что идея выборов неоднократно передавалась ХАМАСу через египтян.
По словам Шаата, предложение Палестины поможет разрешить нынешнее палестинское разделение и вывести ситуацию из тупика: «Предложение о выборах заключается в создании представительного правительства единства независимо от того, кто победит».
Шаат сказал, что идея заключается в том, чтобы все были представлены в первом правительстве истинного единства, что поможет облегчить нынешнее объединение.
Премьер-министр Мохамад Штайе, который участвует в министерской встрече Международной группы доноров для Палестины в Нью-Йорке, заявил, что его правительство готово немедленно начать все необходимые шаги для проведения выборов. «После заявления президента Аббаса мы готовы приступить к подготовке к выборам, о чем подробно говорится в письме о назначении нашего правительства», - пояснил Штайе в заявлении палестинского правительства.
Маджед Арури, исполнительный директор Комиссии по независимости судебной власти и верховенства закона, сказал, что предложение Аббаса в Нью-Йорке является серьезным. «Аббас сделал объявление на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы международное сообщество поддержало выборы и возобновило палестинскую демократическую жизнь». Арури согласился с Шаатом, что выборы могут стать инструментом для прекращения раскола и появления нового руководства.
«Выборы позволят нам вступить в трудную борьбу за освобождение с единым и законным руководством». Самир Абдалла, старший научный сотрудник Института экономической политики Палестины, сказал Arab News, что предложение о выборах не является новым и перед ним стоят те же проблемы, с которыми он всегда сталкивался. «Успешные выборы требуют, чтобы и ХАМАС, и Израиль согласились с ними, и это, на мой взгляд, в настоящее время невозможно».
Отметим, что многие обозреватели сомневаются, что ХАМАС готов согласиться на выборы. Они не верят, что ХАМАС согласится потерять то, что удержал в течение некоторого времени в результате выборов.