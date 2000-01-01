29.09 09:17 MIGnews.com

Палестинцы хотят новых выборов

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Палестинцы приветствовали призыв президента Махмуда Аббаса, прозвучавший на Генеральной Ассамблее ООН о всеобщих выборах в Газе и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Набиль Шаат, старший советник Аббаса, сказал Arab News, что идея выборов неоднократно передавалась ХАМАСу через египтян.По словам Шаата, предложение Палестины поможет разрешить нынешнее палестинское разделение и вывести ситуацию из тупика: «Предложение о выборах заключается в создании представительного правительства единства независимо от того, кто победит».Шаат сказал, что идея заключается в том, чтобы все были представлены в первом правительстве истинного единства, что поможет облегчить нынешнее объединение.Премьер-министр Мохамад Штайе, который участвует в министерской встрече Международной группы доноров для Палестины в Нью-Йорке, заявил, что его правительство готово немедленно начать все необходимые шаги для проведения выборов. «После заявления президента Аббаса мы готовы приступить к подготовке к выборам, о чем подробно говорится в письме о назначении нашего правительства», - пояснил Штайе в заявлении палестинского правительства.Маджед Арури, исполнительный директор Комиссии по независимости судебной власти и верховенства закона, сказал, что предложение Аббаса в Нью-Йорке является серьезным. «Аббас сделал объявление на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы международное сообщество поддержало выборы и возобновило палестинскую демократическую жизнь». Арури согласился с Шаатом, что выборы могут стать инструментом для прекращения раскола и появления нового руководства.«Выборы позволят нам вступить в трудную борьбу за освобождение с единым и законным руководством». Самир Абдалла, старший научный сотрудник Института экономической политики Палестины, сказал Arab News, что предложение о выборах не является новым и перед ним стоят те же проблемы, с которыми он всегда сталкивался. «Успешные выборы требуют, чтобы и ХАМАС, и Израиль согласились с ними, и это, на мой взгляд, в настоящее время невозможно».Отметим, что многие обозреватели сомневаются, что ХАМАС готов согласиться на выборы. Они не верят, что ХАМАС согласится потерять то, что удержал в течение некоторого времени в результате выборов.