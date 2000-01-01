29.09 11:20 MIGnews.com

Новый удар хуситов по Саудовской Аравии

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Йеменские повстанцы-хуситы провели широкомасштабную военную операцию на границе с саудовской провинцией Наджран, в ходе которой они захватили большое число военнослужащих и много техники арабской коалиции, заявил бригадный генерал Джахджа Сария, официальный представитель вооруженных сил движения телеканалу Presse TV.«Йеменские вооруженные силы заявляют, что на границе с Наджран была проведена крупномасштабная военная операция. Противник понес большие потери в технике и живой силе. Тысячи вражеских солдат были взяты в плен, сотни были убиты и ранены», — сказал Сария.За 72 часа операции, согласно сообщению, хуситы окружили и разгромили «три военные бригады вражеских сил», тем самым «освободив сотни квадратных километров». Повстанцам досталось большое количество оружия, в том числе несколько сотен автомобилей. Среди захваченных в плен есть саудовские солдаты и офицеры (в том числе командиры), а также военные других национальностей,- сообщает ANNA-NEWS.Отмечается, что операция стала крупнейшей за всю историю сражения хуситов.Представитель хуситов заверил, что с заключенными обращались «в соответствии с религиозными принципами, обычаями и традициями Йемена».Сария также добавил, что хуситы «намерены обменять военнопленных». По его словам, во время во время операции они активно применяли зенитное оружие и ракеты, а также наносили удары беспилотниками.Саудовская коалиция до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию.Война в Йемене началась в 2014 году, когда столица Саны была взята поддерживаемыми Ираном повстанцами-шиитами. Коалиция во главе с Саудовской Аравией в 2015 году начала против них военные действия.