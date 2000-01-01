29.09 10:30 MIGnews.com

Сирия угрожает США и Турции "принятием мер"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В субботу сирийский режим потребовал немедленного вывода американских и турецких войск из разрушенной войной страны, заявив, что оставляет за собой право принять меры, если они останутся.«Соединенные Штаты и Турция поддерживают незаконное военное присутствие на севере Сирии», - заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Моаллем в субботу на Генеральной Ассамблее ООН.«Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами и должны быть немедленно выведены». За более чем восемь лет опустошительная гражданская война в Сирии привела к борьбе за власть многочисленных иностранных военных и тысяч иностранных боевиков.Президент Башар Асад восстановил контроль над крупными полосами Сирии при критической помощи со стороны Ирана и России.Москва вмешалась в войну в 2015 году, чтобы помочь повернуть вспять серию поражений режима Асада.Также, Иран приложил огромные усилия, чтобы удержать Асада у власти, и предоставил обширную военную и финансовую поддержку в течение восьмилетней войны.Отметим, что большая часть страны вернулась под контроль правительства. Но повстанцы все еще держат Идлиб на северо-западе, а богатый нефтью северо-восток удерживают поддерживаемые США курдские группировки.