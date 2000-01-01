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29.07 12:15   MIGnews.com

Сами себя напугали

Австралийское ИА "Эй-Би-Си Ньюз" в четверг со ссылкой на источники в правительстве этой страны сообщило, что США готовят программу для военного нападения на ядерные объекты Ирана.

Однако министр обороны США Джеймс Мэттис назвал нагнетание СМИ атмосферы о программе Америки по нападению на ядерные объекты Ирана воображением и байками.

Премьер-министр Австралии также опроверг данное сообщение, назвав их ошибочными догадками сделанными со ссылкой на неизвестные источники.

Напомним, что недавно командующий силами "Кудс" КСИР дивизионный генерал Гасем Солеймани, хвастливо заявил: "Война с Ираном будет означать уничтожение всего потенциала США, а ход войны, которую начнет Америка, будет определять Иран".


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