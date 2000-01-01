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Противостояние Китая и США вредит миру | Фото:29.05 14:13   MIGnews.com

Противостояние Китая и США вредит миру

Ухудшение отношений между Китаем и США не только не принесет пользы ни одной из стран, но и навредит всему миру. Об этом заявил в премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 13-го созыва.

По его словам, китайско-американские отношения в последнее время столкнулись с рядом проблем и вызовов, которые следует урегулировать.

«Обе страны получают выгоду от сотрудничества и теряют от противостояния. Налаживание отношений между Китаем и США отвечает в интересах обеих стран», - подчеркнул Ли Кэцян.

Глава правительства отметил, что КНР и США являются постоянными членами Совбеза ООН и есть много сфер, где они могут взаимодействовать.

Он напомнил, что экономики двух стран очень сильно зависят друг от друга. Премьер Госсовета подчеркнул, что правительствам обеих стран необходимо принимать в расчет интересы бизнеса при выстраивании двустороннего сотрудничества.


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