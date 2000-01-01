29.05 14:13 MIGnews.com

Противостояние Китая и США вредит миру

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Ухудшение отношений между Китаем и США не только не принесет пользы ни одной из стран, но и навредит всему миру. Об этом заявил в премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 13-го созыва.По его словам, китайско-американские отношения в последнее время столкнулись с рядом проблем и вызовов, которые следует урегулировать.«Обе страны получают выгоду от сотрудничества и теряют от противостояния. Налаживание отношений между Китаем и США отвечает в интересах обеих стран», - подчеркнул Ли Кэцян.Глава правительства отметил, что КНР и США являются постоянными членами Совбеза ООН и есть много сфер, где они могут взаимодействовать.Он напомнил, что экономики двух стран очень сильно зависят друг от друга. Премьер Госсовета подчеркнул, что правительствам обеих стран необходимо принимать в расчет интересы бизнеса при выстраивании двустороннего сотрудничества.