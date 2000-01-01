29.05 13:38 MIGnews.com

Ливан: Закон об амнистии и отказ от банковской тайны

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Ливанский парламент в четверг одобрил закон об отмене банковской тайны, чтобы лучше бороться с безудержной коррупцией, которая подтолкнула страну к грани экономического коллапса.Этот шаг открывает возможности для расследования банковских счетов нынешних и бывших должностных лиц, таких как министры кабинета, законодатели и государственные служащие, сообщает государственное Национальное агентство новостей.Возвращение украденных государственных денег в стране, пострадавшей от коррупции, было ключевым требованием протестующих, которые с середины октября протестуют против правящей элиты Ливана, которую они обвиняют в повсеместной коррупции и бесхозяйственности.После того, как была принята отмена банковской тайны, спикер парламента Наби Берри приостановила заседание до позднего вечера, когда законодатели должны были обсудить проект закона об общей амнистии.Проблема амнистии глубоко разделила парламентские блоки: христианские группы призывают помиловать ливанцев, бежавших в Израиль после того, как он прекратил оккупацию южного Ливана в 2000 году, в то время как бывший премьер-министр Саад Харири и другие хотят освободить сотни исламистов, которых подозревают в терроризме.Ливан и Израиль находятся в состоянии войны, и некоторые ливанцы, бежавшие в Израиль, теперь имеют израильское гражданство. В четверг десятки демонстрантов протестовали в Бейруте и на юге Ливана против прощения тех, кто живет в Израиле.