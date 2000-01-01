29.05 12:26 MIGnews.com

Хизбалла соглашается на помощь МВФ

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Хизбалла изменила свою позицию в отношении помощи Международного валютного фонда в марте. В середине марта влиятельная ливанская группа, которая ранее решительно выступала против помощи МВФ, заявила, что может все же принять ее.«Мы не примем предоставление (империалистических) инструментов… то есть мы не допустим, чтобы представление в Международный валютный фонд для управления кризисом», - заявил в конце февраля заместитель генерального секретаря Хизбаллы шейх Наим Касем.Позиция группировки поменялась после того, как 12 марта впервые за шесть десятилетий Иран запросил у МВФ кредит для борьбы с мощной вспышкой коронавируса.Спустя всего один день после иранской просьбы лидер Хизбаллы Хасан Насралла заявил в телевизионном обращении, что группа может принять финансирование МВФ, но на « разумных условиях ».Хизбалла была классифицирована как террористическая организация в Германии в апреле, шаг, уже предпринятый многими западными странами, включая Соединенные Штаты, которые также наложили строгие санкции на эту группировку.Сами Надер, директор Левантского института стратегических вопросов, заявил «Аль-Монитор», что «Хизбалла» должна пересмотреть свою внешнюю роль и сосредоточиться на Ливане, если партия хочет дать ливанскому правительству какой-либо шанс получить помощь от МВФ.«МВФ попросил бы правительство Ливана контролировать свои границы, включая сухопутные, морские границы, порты и аэропорт. Это, безусловно, повлияет на поведение Хизбаллы », - сказал Надер. Контрабанда дизельного топлива недавно попала в заголовки газет, поскольку страна пытается бороться с незаконными трансграничными перемещениями.«Подобно программам финансирования с другими странами, ливанское правительство должно будет прекратить субсидировать топливо и пшеницу, особенно, когда мы обнаруживаем, что часть этого объема ввозится контрабандой в Сирию», - добавил Надер.Тем временем, арабские СМИ сообщили 19 мая, что Хизбалла, которая занимается социальным обеспечением своих сторонников, находится под огромным давлением со стороны большого числа бедных сторонников, которые страдают от роста безработицы.В своей речи в День Аль-Кудса 22 мая Насралла предупредил своих сторонников не подчиняться израильско-американским усилиям по обвинению Хизбаллы в экономических условиях Ливана.Отметим, что на пресс-конференции 8 мая, посвященной коррупции, член парламента Хасан Фадлалла сказал: «Я отказываюсь опорочить кого-либо, однако мы дали имена ответственных за коррупцию судебным органам, и именно они решают, кто коррумпирован, а кто нет. »,- сообщает Аль-Монитор.