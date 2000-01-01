29.05 17:07 MIGnews.com

Торговая война с США вынуждает Китай просить поддержки

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В предстоящем месяце Пекин планирует активно привести в действие свои дипломатические рычаги целой серией визитов на высшем уровне в Россию и Среднюю Азию, сообщает South China Moring Post. По мнению издания, во время встреч с Владимиром Путиным и лидерами стран ШОС Си Цзиньпин намерен заручиться их поддержкой перед лицом трудного экономического противостояния с Вашингтоном.На фоне обострения напряжённости в отношениях с Вашингтоном Пекин вступает в более активную фазу дипломатической игры, чтобы заручиться поддержкой партнёров в регионе и на международном уровне, пишет South China Moring Post. Так, в июне китайский лидер Си Цзиньпин должен будет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Затем глава КНР отправится на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии и ещё одну региональную конференцию по безопасности в Таджикистане. Тем временем заместитель председателя Ван Цишань находится с визитом в Пакистане, а потом поедет в Нидерланды и Германию.Как напоминает газета, Си уже во второй раз приедет на ПМЭФ. По мнению наблюдателей, во время предстоящего выступления на форуме китайский лидер сделает традиционные заявления о важности многостороннего сотрудничества и открытости в международных отношениях.В Петербурге Си должен будет встретиться с Владимиром Путиным — уже во второй раз за последние два месяца. В прошлый раз лидеры виделись на полях пекинского форума «Один пояс — один путь», посвящённого одноимённой масштабной китайской инициативе. South China Moring Post подчёркивает, что, начиная со своего вступления в должность в 2013 году, с Путиным Си встречался чаще, чем с какими-либо другими иностранными лидерами.