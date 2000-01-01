29.05 11:24 MIGnews.com

Турция ответственна за преступления террористов в Сирии

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Сирия продолжает настаивать на ответственности турецкого режима за преступления террористов «Джебхат Ан-Нусры» в провинции Идлиб не только против позиций Сирийской армии, но и против гражданского населения.По утверждению «Ас-Саура», ход событий в провинции доказал, что режим Эрдогана продолжает оказывать поддержку террористам «Джебхат Ан-Нусры» и группировкам, подчиняющимся ей, чтобы сохранить турецкое влияние и свое незаконное военное присутствие на территории Сирии.Несмотря на все это, Сирийская армия спустя три недели после начала военной фазы в провинциях Идлеб и Хама смогла освободить стратегически важные районы, что вновь подтверждает намерение Сирии не отступать от законного права освободить свою территорию не только от террористов, но и от незаконного военного присутствия всех оккупационных сил на своей земле.Эрдогану не помогут лживые предлоги якобы применения химических веществ, так как Сирия доказала всему миру, что никогда не использовала такого вида оружие и не обладает им, что зафиксировало мировое сообщество,- подчеркивает «Ас-Саура».