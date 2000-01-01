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Турция ответственна за преступления террористов в Сирии | Фото:29.05 11:24   MIGnews.com

Турция ответственна за преступления террористов в Сирии

Сирия продолжает настаивать на ответственности турецкого режима за преступления террористов «Джебхат Ан-Нусры» в провинции Идлиб не только против позиций Сирийской армии, но и против гражданского населения.

По утверждению «Ас-Саура», ход событий в провинции доказал, что режим Эрдогана продолжает оказывать поддержку террористам «Джебхат Ан-Нусры» и группировкам, подчиняющимся ей, чтобы сохранить турецкое влияние и свое незаконное военное присутствие на территории Сирии.

Несмотря на все это, Сирийская армия спустя три недели после начала военной фазы в провинциях Идлеб и Хама смогла освободить стратегически важные районы, что вновь подтверждает намерение Сирии не отступать от законного права освободить свою территорию не только от террористов, но и от незаконного военного присутствия всех оккупационных сил на своей земле.

Эрдогану не помогут лживые предлоги якобы применения химических веществ, так как Сирия доказала всему миру, что никогда не использовала такого вида оружие и не обладает им, что зафиксировало мировое сообщество,- подчеркивает «Ас-Саура».


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