29.05 11:17 MIGnews.com

Зачем Тегерану пакт о ненападении

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Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави, ссылаясь на недавнее предложение министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа странам Персидского залива подписать пакт о ненападении, заявил, что Тегеран хочет урегулирования региональной напряженности.«Южные прибрежные государства Персидского залива входят в число наших наиболее важных для нас соседних стран», - заявил Мусави журналистам на брифинге в Тегеране во вторник.«Наш регион сталкивается с ненужным кризисом, и это привело к недоразумениям, которые приносят пользу трансрегиональным странам», - сказал Мусави.Эти замечания прозвучали на фоне усиления напряженности между Ираном и США, когда Вашингтон ввел новые санкции против Исламской Республики.США усилили давление на Иран с прошлого года после выхода из ядерной сделки 2015 года, известной как Объединенный комплексный план действий.С тех пор администрация президента США Дональда Трампа пытается сократить экспорт нефти из Ирана до «нуля» и направила ударную группу авианосца, отряд бомбардировщиков, десантный корабль и ракетную батарею «Патриот» на Ближний Восток, чтобы попытаться усилить давление на Тегеран.В то же время, по заявлению официальных лиц ИРИ они отвергают такие шаги, как психологическая война, заявив, что у страны есть свои способы обойти американские запреты и продавать сырую нефть.Отметим, что хотя Иран заявляет о том, что войны с США не будет, в то же время он стремиться обезопасить себя от угрозы одновременного противостояния со странами Залива, с которыми он имеет территориальные и иные конфликты.