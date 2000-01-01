Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Зачем Тегерану пакт о ненападении | Фото:29.05 11:17   MIGnews.com

Зачем Тегерану пакт о ненападении

Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави, ссылаясь на недавнее предложение министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа странам Персидского залива подписать пакт о ненападении, заявил, что Тегеран хочет урегулирования региональной напряженности.

«Южные прибрежные государства Персидского залива входят в число наших наиболее важных для нас соседних стран», - заявил Мусави журналистам на брифинге в Тегеране во вторник.

«Наш регион сталкивается с ненужным кризисом, и это привело к недоразумениям, которые приносят пользу трансрегиональным странам», - сказал Мусави.

Эти замечания прозвучали на фоне усиления напряженности между Ираном и США, когда Вашингтон ввел новые санкции против Исламской Республики.

США усилили давление на Иран с прошлого года после выхода из ядерной сделки 2015 года, известной как Объединенный комплексный план действий.

С тех пор администрация президента США Дональда Трампа пытается сократить экспорт нефти из Ирана до «нуля» и направила ударную группу авианосца, отряд бомбардировщиков, десантный корабль и ракетную батарею «Патриот» на Ближний Восток, чтобы попытаться усилить давление на Тегеран.

В то же время, по заявлению официальных лиц ИРИ они отвергают такие шаги, как психологическая война, заявив, что у страны есть свои способы обойти американские запреты и продавать сырую нефть.

Отметим, что хотя Иран заявляет о том, что войны с США не будет, в то же время он стремиться обезопасить себя от угрозы одновременного противостояния со странами Залива, с которыми он имеет территориальные и иные конфликты.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:24
Турция ответственна за преступления террористов в Сирии
11:03
HP сотрудничает с Deep Instinct по кибербезопасности
10:42
"После выборов НДИ исчезнет"
10:35
США обратились к Марокко за поддержкой "Сделки века"
10:25
Минздрав Израиля предупредил о вспышке опасного заболевания
10:07
Губернатор Флориды подписал важные соглашения в Израиле
10:02
Впервые: прямой рейс El Al  в Токио
09:47
Акции Teva рухнули почти на 12,5 процентов
09:13
"Неконституционный" закон: Huawei подал иск на США
09:08
Нетаниягу встретился с председателем Верховного суда
09:04
Либерман: не отступим от наших принципов и обещаний
09:04
Задержан потенциальный террорист по пути в Кнессет
08:35
Французский дипломат: в Сирии произошла химическая атака
08:19
Израиль принял меры в отношении Газы из-за атак поджигателей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus