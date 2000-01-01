29.05 10:35 MIGnews.com

США обратились к Марокко за поддержкой "Сделки века"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Зять и старший советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер находится в Марокко в поисках поддержки королем Мухаммедом VI экономических элементов все еще секретного мирного плана администрации Трампа для Израиля и "Палестины".Администрация Трампа наращивает усилия, чтобы заручиться поддержкой этого плана, поскольку архитекторы этого предложения начали турне по Ближнему Востоку на этой неделе, направленное на завоевание беспокойных арабских стран.Чиновник Белого дома, на условиях анонимности, заявил во вторник, что поездка «является частью наших постоянных усилий по достижению мира между Израилем и палестинцами», но не сообщил никаких подробностей о повестке дня команды на разных этапах.Администрация стремится заручиться поддержкой членов Лиги арабских государств, которым план будет в значительной степени полагаться как на экономическую, так и на политическую поддержку.Кушнер, Гринблатт и специальный посланник США по Ирану Брайан Хук, также отправятся в Иорданию и Израиль в рамках поездки.Палестинцы, которые разорвали связь с администрацией Трампа и отвергли мирный план, настоятельно призывают арабов избегать бахрейнского экономического семинара, который состоится 25-26 июня.Однако Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар дали понять, что намерены участвовать.Марокко и Иордания еще не предложили какой-либо публичной позиции в отношении мирного плана или встречи в Бахрейне. Оба государства имеют тесные связи с палестинским руководством.Вместе с тем, у авторов мирного договора возникла другая проблема со сроком официального оглашения его содержания. И связана она не с арабскими странами, а с Израилем. Точнее с чехардой вокруг формирования или не формирования нового правительства Нетаниягу по итогам выборов в Кнессет 21 созыва.В случае, если будет принято решение о новых досрочных выборах уже в Кнессет 22 созыва, то «момент стабильности» может быть отсрочен на довольно длительное время.