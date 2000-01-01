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Рикошет | Фото:29.04 13:46   MIGnews.com

Что повлияло на рост цен на горючее в Израиле?

Так уж исторически сложилось в Израиле, что любые подвижки на рынке энергоносителей, в частности нефти и газа, оборачиваются для потребителей ростом цен на горючее. Не стал исключением и нынешний этап противостояния США и Ирана в области добычи нефти.

Уже объявлено, что с 1 мая установленный государством «потолок» цен на горючее поднимется еще на 19 агорот — после того, как 95 бензин уже подорожал с начала года на 49 агорот за литр.

Каждое посещение автозаправочной станции для заправки 50-литрового топливного бака обойдется нам в мае на 34 шекеля дороже, чем в начале года.

Обозреватели дружно признали главной причиной резкого взлета цен на горючее в 2019 году нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы. Ведь недавно администрация Трампа объявила, что со 2-го мая: под санкции попадут все страны, продолжающие покупать иранскую нефть. На этом фоне ОПЕК и Россия сокращают добычу нефти.

С 1 мая предельная цена литра бензина на заправках самообслуживания составит 6.51 шекеля. 63% этой суммы составляют налоги: заправляя полный 50-литровый бак, израильтянин перечисляет в государственную казну более 200 шекелей. Акцизы на бензин остаются одной из главных доходных статей израильского бюджета.

И так будет продолжаться, пока в стране не найдут способ избежать зависимости от нефтедобывающих стран.


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