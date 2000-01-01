29.04 12:41 MIGnews.com

Тегеран пригласил Москву в залив

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Тегеран и Москва плодотворно сотрудничают по военной линии, препятствий для дальнейшего развития этих отношений мало, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Амир Хатами журналистам,- передает Trend."На сегодняшний день складываются очень хорошие отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в области обороны, в области вопросов безопасности", - сказал Хатами.Он отметил, что в этом плане Московская конференция по международной безопасности имеет большое значение для Ирана, поскольку переговоры иранской и российской сторон "на полях" этого форума "очень хорошо способствуют" развитию отношений между двумя странами.По словам министра, во время нынешнего визита в Москву он выступил на пленарном заседании конференции "на полях" форума и провёл встречу с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу."Мы на встрече обсудили ход развития двусторонних отношений, прошлись по этим отношениям. Слава богу, на сегодняшний день очень мало препятствий на пути их развития. Так что оценка нашего взаимодействия очень высокая", - подчеркнул Хатами.Тем временем, командующий Военно-морским флотом Ирана генерал Хосейн Ханзади заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения в этом году в персидском заливе."Согласно переговорам с российским флотом, флот РФ отправится в персидский залив в этом году, чтобы провести военные учения", отметил генерал."Военно-морской флот будет осуществлять различное учебное, техническое и оперативное сотрудничество с российским флотом", добавил он.Напомним, что в этом районе находится Орму́зский проли́в— узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.Тегеран уже не раз заявлял, что намерен закрыть стратегический маршрут доставки нефти через Ормузский пролив, если ему грозит "враждебность", поскольку США ужесточают санкции