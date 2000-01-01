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Еще одна война на истощение? | Фото:29.04 14:04   MIGnews.com

Снова война на истощение?

На севере Сирии растёт напряжённость, сообщает RFI. Россия, которая договорилась с Турцией о зонах деэскалации, принимает участие в военных операциях, проводя воздушные рейды.

Сирийские правительственные силы стреляют по исламистам из артиллерии. Турция занимается патрулированием территории и следит за нарушениями перемирия.

Тем временем джихадисты расширяют поле битвы, бомбя город Латакию и российскую авиабазу Хмеймим.

Боевые действия становятся все более жестокими и смертоносными, однако широко распространенный пожар на всех фронтах, являющийся прелюдией к крупному наступлению, не представляется неизбежным и общего наступления по всем фронтам ждать пока не стоит.

Такая крупномасштабная операция не может проходить без согласия Турции, но Россия хочет ею руководить ради достижения своих геополитических целей. И Анкара, похоже, не спешит покончить с джихадистскими группировками до тех пор, пока неизвестна судьба контролируемых курдами и защищенных США районов.

Таким образом война на истощение в этом регионе, где проживают четыре миллиона мирных жителей, будет продолжаться в ближайшие недели.


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