Снова война на истощение?

На севере Сирии растёт напряжённость, сообщает RFI. Россия, которая договорилась с Турцией о зонах деэскалации, принимает участие в военных операциях, проводя воздушные рейды.
Сирийские правительственные силы стреляют по исламистам из артиллерии. Турция занимается патрулированием территории и следит за нарушениями перемирия.
Тем временем джихадисты расширяют поле битвы, бомбя город Латакию и российскую авиабазу Хмеймим.
Боевые действия становятся все более жестокими и смертоносными, однако широко распространенный пожар на всех фронтах, являющийся прелюдией к крупному наступлению, не представляется неизбежным и общего наступления по всем фронтам ждать пока не стоит.
Такая крупномасштабная операция не может проходить без согласия Турции, но Россия хочет ею руководить ради достижения своих геополитических целей. И Анкара, похоже, не спешит покончить с джихадистскими группировками до тех пор, пока неизвестна судьба контролируемых курдами и защищенных США районов.
Таким образом война на истощение в этом регионе, где проживают четыре миллиона мирных жителей, будет продолжаться в ближайшие недели.