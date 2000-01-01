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Еще одно гнездо террора | Фото:29.04 11:47   MIGnews.com

Еще одно гнездо террора

По сообщениям СМИ, палестинские группировки сформировали Национальный фронт Палестины ( не путать с НФОП- национальный фронт освобождения Палестины)с целью борьбы с американским планом под названием "сделка века".

«Рarstoday» отмечает, что, хотя президент США Дональд Трамп и его зять и советник Джаред Кушнер официально не предъявили "сделку века", основные моменты этого плана уже находятся в стадии реализации.

Признание Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля и переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим стало, по мнению мусульман, самым существенным шагом к полной иудаизации Иерусалима.

Строительство израильских поселений также продолжается полным ходом. Вопрос о палестинских беженцах же в "сделке века" вообще никак не рассматривается,- считает издание.

Политические силы в Палестинской автономии до сих пор не предприняли реальных шагов по борьбе с этим планом, так что формирование Национального фронта Палестины 27 апреля стало первым политическим ответом на эту "сделку".

Этот фронт, однако, был образован при содействии Движения исламского сопротивления (ХАМАС) и "Исламского джихада" Палестины.

Действительность заключается в том, что США и Израиль, прекрасно используют разногласия между палестинскими группировками, прежде всего ФАТХ и силами сопротивления для реализации "сделки века", считает «Рarstoday».

Однако, теперь ХАМАС и "Исламский джихад" объединили свои усилия для борьбы с этим планом. Салах аль-Бардавил, один из командиров ХАМАС, на конференции, проходившей под девизом "Единство ради борьбы со сделкой века", заметил, что "первым шагом в противостоянии сионистскому плану является объединение внутренних ресурсов палестинцев, интеграция усилий всей арабо-исламской уммы вокруг палестинской проблемы".

Безо всяких сомнений, не будь раскола в исламском мире и угодничества ряда арабских режимов перед Дональдом Трампом, а также пассивности других арабских лидеров, у Трампа и Нетаниягу не хватило бы столько духа для посягательства на палестинские и сирийские территории,- заключает «Рarstoday»


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