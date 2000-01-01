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29.04 12:27   MIGnews.com

Россия-США: война высоких технологий

Против американских военных самолетов, действующих в Сирии, «противники» активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на командующего Силами специальных операций генерал-лейтенанта Тони Томаса.

А по данным телеканала NBC блокировка радиосигналов американских дронов заметно повлияла на ход военных операции, проводимых США и их союзниками на земле. Как утверждает телеканал, российские военные начали вставлять палки в колеса еще до совершенных международной коалицией ракетных ударов по ряду объектов в Сирии, вскоре после серии предполагаемых химатак в Восточной Гуте.

Отметим, что генерал ВВС США Бридлав еще в 2016 году говорил, что Кремль добился преимуществ в сфере РЭБ из-за того, что в Пентагоне в последние годы пренебрегали этим направлением.
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