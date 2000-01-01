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Холокост: извинения правительства Нидерландов | Фото:29.01 19:50   MIGnews.com

Холокост: извинения правительства Нидерландов

Во время Второй мировой войны правительство Нидерландов не смогло выполнить свою роль в качестве "гаранта справедливости и безопасности" для еврейской общины. С такими словами премьер- министр Нидерландов Марк Рютте выступил в Амстердаме по случаю дня памяти жертв Холокоста и 75-й годовщины освобождения Освенцима,- сообщает Euronews.

Национальный день памяти жертв Холокоста отмечается в Нидерландах в последнее воскресенье января. В этом году он выпал на 26 января — за день до освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, где в годы войны были убиты по меньшей мере 1,1 млн человек.

Марк Рютте принес извинения от лица руководства страны:

"Я приношу извинения, осознавая, что нет слов, которые могли бы передать масштабы и ужас Холокоста. И от послевоенных поколений зависит сохранение памяти о жертвах Холокоста, мы должны чествовать каждого погибшего поимённо, снова и снова напоминать себе о произошедшем и объединиться здесь и сейчас".

Отметим, что в прошлом году извинения принесла государственная железнодорожная компания Нидерландов и сообщила, что выплатит десятки миллионов евро в качестве компенсации выжившим и родственникам жертв холокоста.


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