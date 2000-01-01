29.01 18:30 MIGnews.com

Аббас попал между молотом и наковальней

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Советник председателя ПА Набиль Шаат делает такой вывод, размышлял над дилеммой, стоящей перед Махмудом Аббасом после обнародования плана «Мир во имя процветания» на Ближнем Востоке.Аббас вновь подчеркнул необходимость национального единства и согласился с просьбой поехать в Газу для участия в собрании по вопросам единства, поддержал необходимость борьбы населения и призвал [пересмотреть] функции Палестинской администрации, -сказал он Аль-Монитор.Он добавил: «Решение об осуществлении деятельности Палестинского национального и центрального советов, очевидно, будет включать решение приостановить координацию безопасности».Что Шаат не смог сказать, так это то, заставит ли решение, которое примет Аббас, принудить его выбирать между политическим или даже личным выживанием в рамках процесса пересмотра отношений с Израилем.В телевизионном выступлении на палестинском телевидении в ночь на 28 января Аббас перечислил действия, которые можно предпринять в ответ на американский план. Аббас рассказал о предстоящей встрече Лиги арабских государств 1 февраля, за которой последуют встреча Организации исламского сотрудничества, неприсоединившихся стран, а затем встреча Африканского союза. Но Аббас подчеркнул, что палестинцы не могут рассчитывать на помощь извне, «не выполняя свою долю».Диана Бхутто, бывший юрисконсульт палестинской переговорной группы, на более резком языке описала выбор, стоящий перед Аббасом. «В прошлом президент Аббас неохотно делал то, что необходимо для обеспечения ответственности Израиля за свои действия, - сказала она. - Если он решит измениться и проводить стратегию привлечения Израиля к ответственности, то у него не будет другого выбора, кроме как начать поддержка движения за бойкот, отчуждение и санкции (BDS) и приостановление координации безопасности с Израилем».