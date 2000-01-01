29.01 12:28 MIGnews.com

Эр-Рияд поддержал план Трампа по Ближнему Востоку

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Саудовская Аравия поддерживает «мирный план» президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Об этом говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии.Саудовская Аравия ознакомилась с «мирным планом» США и поддержит любые справедливые и всеобъемлющие усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что Саудовская Аравия со времени правления своего основателя короля Абдул-Азиза Аль Сауда поддерживает борьбу Палестины на всех международных платформах.МИД напоминает, что Саудовская Аравия является одним из инициаторов Арабской мирной инициативы от 2002 года.«Саудовская Аравия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Эр-Рияд призывает стороны начать переговоры под эгидой США и урегулировать за столом переговоров все недопонимания по мирному плану. Это поможет достичь договоренностей, обеспечивающих права братского палестинского народа», - говорится в сообщении.Как сообщило агентство SPA, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.Дональд Трамп предложил сделать Иерусалим неделимой столицей Израиля и передать большую часть территории долины реки Иордан под израильскую юрисдикцию. При этом Израиль и Палестина буду совместно управлять святыми местами.Трамп также пообещал признать Восточный Иерусалим палестинской столицей и открыть там американское посольство. Речь идет о кварталах за пределами разделительной стены, а не о Старом городе.Предусматривается, что Палестинское государство будет демилитаризованным. Палестинцы не смогут контролировать свое воздушное пространство и пограничные КПП.Разрозненные территории Палестины - Западный берег и сектор Газа - должны быть соединены туннелем.План не предусматривает удовлетворение «прав беженцев» на возвращение.К Израилю в этом плане в наличии следующие требования : демонтировать незаконные форпосты на Западном берегу реки Иордан, которые потенциально могли бы стать новыми поселениями, заморозить на четыре года строительство новых поселений и признать независимость Палестинского государства.Вторая часть сделки - экономическая. Она была опубликована еще в июне прошлого года. Речь идет о почти 200 проектах стоимостью 50 миллиардов долларов.