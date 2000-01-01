28.11 18:08 MIGnews.com

HRW обвиняет Иран

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Хьюман Райтс Вотч (HRW) обвинила Иран в «умышленном сокрытии» гибели и арестов во время подавления демонстраций в этом месяце.Протесты начались по всему Ирану, 15 ноября, спустя несколько часов после объявления о резком повышении цен на топливо.Поступали сообщения о гибели и арестах, когда силы безопасности были развернуты, чтобы обуздать демонстрации, которые стали жестокими в некоторых районах, когда были подожжены десятки банков, бензонасосов и полицейских участков.Иранские чиновники обвиняют уличное насилие во вмешательстве «головорезов», поддерживаемых роялистами и заклятыми врагами Ирана - США, Израилем и Саудовской Аравией.Однако масштабы подавления остаются неясными, в первую очередь из-за отключения интернета, которое было навязано во время беспорядков. Отметим, что HRW утверждает, что иранские власти «намеренно скрывали масштабы массовых репрессий против демонстрантов», и призвала их «немедленно объявить количество погибших, арестов и задержаний».Заместитель директора группы по Ближнему Востоку Майкл Пейдж раскритиковал Иран за то, что он до сих пор «отказался предоставить точное число погибших и вместо этого угрожал заключенным смертью».По оценкам лондонской Amnesty International, более 140 человек погибли в результате протестов.Официальные лица Ирана подтвердили, что пять человек были убиты, и на сегодняшний день объявили об аресте около 500 человек, в том числе около 180 "главаря".«Держать семьи в неведении о судьбе своих близких, одновременно создавая атмосферу страха и возмездия, - это преднамеренная стратегия правительства по подавлению инакомыслия», - сказал Пейдж.