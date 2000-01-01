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ПА лоббирует поправки в законопроект о борьбе с терроризмом | Фото:28.11 16:31   MIGnews.com

ПА лоббирует поправки в законопроект о борьбе с терроризмом

Как сообщает Аль-Монитор, палестинская администрация (ПА) ведет лоббистскую войну с израильской неправительственной организацией за усилия Конгресса США по внесению поправок в антитеррористический закон, который привел к непреднамеренному прекращению американской помощи на Западном берегу и в Газе.

Отчеты Министерства юстиции, рассмотренные «Аль-Монитор», показывают, что ПА направила юридическую фирму «Сквайр Паттон Боггс», чтобы лоббировать Конгресс с целью внесения поправок в Закон о разъяснении антитеррористических актов, который создал ключевой правовой барьер для экономической, гуманитарной помощи и помощи в области безопасности для палестинцев.

Закон в том виде, в котором он написан, открывает ПА для судебных процессов, связанных с терроризмом, если он принимает любую помощь США, побуждая палестинцев отказаться от помощи США. В то время как администрация Дональда Трампа ликвидировала экономическую и гуманитарную помощь для ПА, Белый дом попросил Конгресс принять закон, чтобы сохранить помощь палестинцев в сфере безопасности.


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