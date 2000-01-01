28.11 15:42 MIGnews.com

США срывают договоренности с Турцией

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Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп осудил политику Вашингтона, пытающегося навязать Анкаре свою позицию по вопросу применения.«США, с одной стороны, срывают договоренности с Анкарой, а с другой - пытаются заставить Турцию отказаться от развертывания российских ЗРК С-400. Вашингтон стремится реализовать собственные планы, игнорируя безопасность Турции», - сказал Шентоп.По его словам, США, как всегда, преследуют собственные интересы.«Турция продолжит предпринимать необходимые шаги для обеспечения не только собственной безопасности, но и безопасности региона. Мы должны вести сообща совместную борьбу со всеми террористическими организациями, а именно: ДЕАШ, PYD/YPG/PKK, "Боко Харам", "Аш-Шабаб и FETÖ», - сказал Шентоп.По словам спикера, цель операции «Источник мира» - очистка региона от террористов и избавление сирийского народа от давления и насилия.«Одна из основных целей - обеспечение территориальной целостности и политического единства Сирии. Турция продолжит решительную борьбу со всеми террористическими организациями», - сказал Шентоп.Отметим, что спикер особо подчеркнул тот факт, что США и Россия не выполнили свои обещания о полном выводе террористов из районов севера Сирии.По его словам, Турция сохранит присутствие в Сирии до обеспечения безопасности своих границ.