28.10 14:06 MIGnews.com

Ядерные переговоры с Саудовской Аравией продвигаются вперед

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Министр энергетики США объявил в субботу, что Вашингтон ведет переговоры с Саудовской Аравией о создании их ядерной программы.Саудовская Аравия заявила, что хочет использовать ядерную энергию для поиска более устойчивых форм энергии. Эр-Рияд хочет проводить ядерную программу полного цикла, включая производство и обогащение урана для атомного топлива.Чтобы американские компании могли конкурировать за проект Саудовской Аравии, Эр-Рияду обычно необходимо подписать соглашение о мирном использовании ядерных технологий с США.Отметим, что по сообщению Reuters , в ходе обсуждения возникли трудности, поскольку Саудовская Аравия неохотно подписывает соглашение, которое устранит их шансы на обогащение урана или переработку топлива.Оба процесса являются потенциальными путями для создания ядерной бомбы - то, о чем Саудовская Аравия в прошлом заявляла, что не исключит этого.В прошлом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что его королевство будет готово создать ядерную бомбу, если Иран ее создаст.«Саудовская Аравия не хочет приобретать ядерную бомбу, но , без сомнения, если Иран разработал ядерную бомбу, мы будем следовать этому примеру , как можно скорее,» сказал он в отрывке из интервью , которое передавалось в марте 2018 года на CBS.33-летний лидер де-факто также использовал интервью, чтобы уподобить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи как «нового Гитлера», потому что «он хочет расширяться».«Он хочет создать свой собственный проект на Ближнем Востоке, очень похожий на Гитлера, который хотел расширяться в то время.Многие страны по всему миру и в Европе не осознавали, насколько опасным был Гитлер, пока не произошло то, что произошло. Я не хочу, чтобы такие же события происходили на Ближнем Востоке»,- сказал он.