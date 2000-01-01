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Египет наращивает атаки на Эрдогана | Фото:28.10 13:05   MIGnews.com

Египет наращивает атаки на Эрдогана

С тех пор, как Турция и Египет публично обменялись гневными критическими речами друг с другом во время сентябрьского собрания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Египет следует строгой политике в отношении Турции в средствах массовой информации и в выступлениях официальных лиц.

В их споре нет ничего нового , но после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился на Египет во время своего выступления 24 сентября на сессии ГА ООН, Мохаммад Идрисс, постоянный представитель Египта при ООН, подал официальную жалобу 25 сентября президенту Генеральной Ассамблеи Тихжани Мухаммеду Банде. и осудил внешнюю политику Эрдогана.

«Политика Эрдогана спонсирует терроризм в Сирии и поддерживает экстремистские вооруженные формирования в Ливии», - сказал Идрисс. «Он также совершает преступления против своего народа и курдов».

Министр иностранных дел Египта Самех Шоукри, который встречался со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в кулуарах Генеральной Ассамблеи, сказал тогда: «Не должно быть никакой терпимости в отношениях со странами, которые поддерживают терроризм и террористические группы в Сирии».

Отметим, что официальные представители Египта обратились к международным организациям в своих выступлениях о необходимости «привлечь Эрдогана к ответственности» как они считают, за «поддержку терроризма и защиту экстремистов».


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