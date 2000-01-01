28.05 18:48 MIGnews.com

У иранского парламента новый спикер

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Парламент Ирана в четверг проголосовал за избрание сторонника жесткого правления бывшего мэра Тегерана новым спикером законодательного органа, - сообщает АР.Государственное телевидение Ирана заявило, что Мохаммад Багер Калибаф был избран на парламентской сессии. Было сказано, что за него проголосовали 230 законодателей, не говоря, сколько из 290 парламентариев проголосовало против него.Калибаф был одним из претендентов на пост президента, но проиграл Хасану Рухани на президентских выборах в Иране 2017 года.Калибаф служил в Революционной гвардии Ирана во время кровавой войны 1980-х годов с Ираком. После конфликта он несколько лет занимал пост начальника строительного подразделения гвардии Хатам аль-Анбия.Позже он служил главой гвардии ВВС. За 12 лет работы мэром Тегерана Калибаф улучшил линии городского метро и способствовал строительству многих современных высотных зданий. Его оппоненты обвинили его в том, что он тратит государственные средства на ненужные проекты, не обращая внимания на социальные и культурные аспекты города.58-летний Калибаф заменяет Али Лариджани, который занимал пост спикера парламента с 2008 года по май этого года.