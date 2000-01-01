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В Египте СМИ начали кампанию травли врачей. | Фото:28.05 17:43   MIGnews.com

В Египте СМИ начали кампанию травли врачей.

Как сообщает Аль-Араби, пропагандистские египетские СМИ начали кампанию против врачей, борющихся с Covid-19, после того, как крупнейший медицинский союз страны опубликовал на этой неделе резкое заявление, в котором обвинил министерство здравоохранения в «халатности», что привело к гибели медиков от коронавируса.

Египетский медицинский синдикат (EMS) в понедельник предупредил, что "система здравоохранения может полностью развалиться, что приведет к катастрофе, затрагивающей всю страну", в результате неправильного управления правительством борьбой с пандемией коронавируса .

В воскресенье четыре доктора скончались от коронавируса без какого-либо лечения. Напротив, египетский певец Амр Диаб и актриса Рагаа Аль-Гадави получили немедленную медицинскую помощь, когда подозревали, что у них был вирус.

Многие врачи подали в отставку или объявили забастовку в знак протеста против халатности правительства, от которой они страдают, и небезопасных условий труда, после того как некоторые были вынуждены лечить пациентов Covid-19 без средств индивидуальной защиты.

В результате просисийские социальные сети, а также депутаты египетского парламента выдвинули поджигательные обвинения против врачей и призвали людей бойкотировать их.

Арабский новостной сайт Arabi 21 сообщил, что в социальных сетях были сделаны угрозы убить любого бастующего врача.

Депутат парламента Египта Фараг Амер заявил, что обвинил « Братья-мусульмане» в заговоре с целью настроить врачей против государства и заставить их уйти в отставку.

В социальных сетях просисийские пользователи Twitter обвинили врачей в «измене» и заявили, что египтяне могут получить бесплатную медицинскую консультацию и ноу-хау из онлайн-источников, таких как YouTube и Wikipedia, если бастуют медики.

«Нам не нужны врачи ни для чего. Все болезни и их лечение описаны в Википедии. Мы даже можем смотреть видео на YouTube и делать операции друг другу», - сказал один из пользователей.

Это привело к тому, что официальный твиттер арабской Википедии предупредил пользователей социальных сетей, что «Википедия - не врач».

«[Мы предлагаем] только общую информацию и не можем заменить специализированную медицинскую консультацию», - говорится в нем.


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