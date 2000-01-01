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ЕС возобновит санкции против сирийского режима | Фото:28.05 13:10   MIGnews.com

ЕС возобновит санкции против сирийского режима

Высокопоставленный европейский чиновник заявил вчера, что ЕС намерен продлить санкции, наложенные на правительство Сирии, несмотря на распространение коронавируса.

Неназванный чиновник заявил журналистам в Брюсселе, что продление «даст сильный сигнал о том, что нынешний подход [режима]; в том числе насилие, ухудшение гуманитарной ситуации и применение химического оружия, абсолютно недопустимо », - сообщило российское информационное агентство ТАСС.

Чиновник призвал к политическому урегулированию конфликта в Сирии.

Другой чиновник из Министерства иностранных дел Европейского Союза также подтвердил, что санкции скоро будут продлены.

Ранее в этом месяце министр здравоохранения Сирии д-р Низар Язиги заявил на 73-й сессии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что «жесткие и несправедливые» санкции США и Европы препятствуют усилиям по борьбе с коронавирусом в мире.

ЕС ввел санкции против правительства Сирии в 2011 году, обновляя их на ежегодной основе. Санкции включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов центрального банка Сирии, находящихся в ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии двойного назначения, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета. или телефонной связи.

Список санкционированных включает 255 человек и 67 субъектов.


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