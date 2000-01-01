28.05 12:07 MIGnews.com

Готовы ли арабские лидеры жертвовать интересами ради ПА

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Лидеры арабских стран на Ближнем Востоке публично предупреждают, что реализация израильского суверенитета над еврейскими общинами в Иудее, Самарии и долине реки Иордан будет иметь «серьезные последствия».Но источники со знанием ситуации говорят, что истина совсем другая: «Они дадут зеленый свет мирному плану Трампа, потому что наши собственные интересы важнее», - заявили источники на этой неделе в интервью изданию «Израиль Хайом»Высокопоставленные чиновники в умеренных арабских государствах ясно дают понять, что, несмотря на громкую публичную панарабскую позицию против плана суверенитета, есть и другие голоса.Эти представители встречались в последние месяцы с посланниками администрации Трампа Джаредом Кушнером и Ави Берковичем, которые оба полностью уверены в эффективности «Сделки века», представленной президентом Дональдом Трампом в январе этого года в Вашингтоне,-пишет МЕМО.Фактически арабские лидеры дали зеленый свет израильско-американской картографической группе, которая свой работой продолжит содействовать частичной аннексии, несмотря на публичные заявления, выражающие их официальную позицию против нее.По сообщениям СМИ, суннитские арабские страны считают борьбу против Ирана и его шиитского влияния на Ближний Восток главным приоритетом, который важнее вопроса Палестинской администрации; они не хотели бы рисковать своими совпадающими интересами с США и Израилем из-за аннексии