28.05 14:13 MIGnews.com

Трибунал в Гааге просит ПА разъяснить статус соглашений Осло

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Три судьи в Международном уголовном суде во вторник попросили Палестинскую администрацию прояснить заявление президента ПА Махмуда Аббаса о прекращении всех соглашений с Израилем, а также о том, относится ли оно также к соглашениям Осло.Судьи, которые входят в состав камеры предварительного производства, на которую возложено решение о том, обладает ли суд юрисдикцией для возбуждения уголовного дела по подозрению в совершении военных преступлений на палестинских территориях, предоставили Рамалле до 10 июня срок для ответа на их запрос.Неясно, как на это отреагируют палестинцы, но наблюдатели считают, что интерес камеры предварительного производства к статусу соглашений 1993 года ставит Рамаллу в тупик: если она отказывается от соглашения, которое впервые предоставило ему автономию в тех областях, в которых она претендует на свое государство и, таким образом, возвращает ключи Израилю, как она может утверждать, что Палестина является суверенным государством, которое может передать юрисдикцию Гааге для расследования военных преступлений?Статус израильско-палестинских соглашений может повлиять на решение суда о том, обладает ли он юрисдикцией для расследования предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях. Как сообщает Haaretz, МУС запросил разъяснения, поскольку Израиль утверждает, что в соглашениях Осло не рассматривается ПА как государство, и поэтому он не находится под юрисдикцией МУС.В юридическом заключении, поданом в Гаагу относительно юрисдикции суда в отношении действий Израиля на палестинской территории, Израиль писал: «Существующие израильско-палестинские соглашения ясно дают понять, что палестинцы не имеют уголовной юрисдикции ни по закону, ни по факту в отношении зоны С, граждан Иерусалима и Израиля - и, следовательно, не могут обоснованно делегировать такую юрисдикцию суду»