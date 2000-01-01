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Саре Нетаниягу могут смягчить обвинение 28.05 13:03   MIGnews.com

Саре Нетаниягу могут смягчить обвинение

В ходе внесудебных переговоров между государственной прокуратурой и адвокатами супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаниягу представители прокуратуры пошли на значительные уступки.

Так, выдвигавшиеся ранее прокуратурой пункты обвинения – обман общественного доверия при отягчающих обстоятельствах и введение в заблуждение – будут заменены на существенно более легкое обвинение.

Основные разногласия между сторонами возникли вокруг суммы денег, которую она должна возвратить.

Размер требуемой компенсации предложено снизить с 350 тысяч шекелей до 55 тысяч шекелей (30 шекелей возврата государству и 25 тысяч шекелей штрафа).Однако по данному пункту согласие между сторонами не достигнуто.

Возможно это самые «мягкие» условия на которые может пойти прокуратура в этом деле. Нельзя забывать также, что через короткое время ситуация вокруг четы Нетаниягу может измениться в зависимости от перспективы создания коалиции в Кнессете. И что тогда. Отменять сделку?


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