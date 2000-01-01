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Встреча в Манаме может положить конец БАПОР 28.05 12:01   MIGnews.com

Встреча в Манаме может положить конец БАПОР

На запланированной в следующем месяце конференции в Бахрейне официальные лица США призовут к прекращению деятельности Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пишут израильские СМИ.

Israel Today, о котором известно, что он близок к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщил, что официальные лица США должны были предложить «заменить деятельность БАПОР в сфере образования и распределения продовольствия программами развития, осуществляемыми международными НПО, но управляемыми [Рамаллой] Палестинская автономией».

Согласно газете, представители администрации США также предложат на этой встрече преобразовать лагеря беженцев на Западном берегу в постоянные палестинские города и поселки.

БАПОР управляет 19 лагерями беженцев на Западном берегу, где в настоящее время число зарегистрированных беженцев составляет более 828 000 человек.

Агентство также управляет десятками лагерей беженцев в секторе Газа, Ливане, Сирии и Иордании.
По утверждению Белого дома, встреча направлена на привлечение инвестиций в регион, особенно на Западный берег и в сектор Газа, в контексте так называемой «Сделки века»

Организация освобождения Палестины (ООП), со своей стороны, заявляет, что с ней никогда не консультировались по поводу запланированной встречи, и заявила об отказе от участия в этом мероприятии.

Со времени решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в конце 2017 года палестинское руководство отвергало все миротворческие усилия США.


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