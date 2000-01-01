28.05 11:07 MIGnews.com

Трамп заявил, что не ищет смены режима в Иране

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Президент США Дональд Трамп в понедельник дал понять, что его администрация не стремится к смене режима в Иране и не хочет, чтобы происходило что-то ужасное.Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио в понедельник, Трамп подтвердил, что не преследует смену режима в Иране, и его главная цель - обеспечить, чтобы Тегеран не разрабатывал то, что он назвал ядерным оружием. «Мы не ищем смены режима в Иране», - цитирует Блумберг слова президента США.Трамп сказал также, что у Ирана «есть шанс стать великой страной с таким же лидерством».Трамп также сообщил журналистам, что он и японский лидер говорили об Иране, отметив: «Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи, особенно я».Кстати, в своих выступлениях высокопоставленные иранские официальные лица, в том числе лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи, заявляли, что производство, накопление и использование ядерного оружия запрещено, а Исламская Республика считает преследование и хранение ядерного оружия серьезным грехом.«Я верю, что Иран хотел бы говорить, и если они хотят говорить, то мы поговорим», - заявил Трамп, добавив, что у Абэ «очень хорошие отношения с Ираном».Отметим, что японские СМИ сообщили, что премьер-министр Абэ рассматривает возможность визита в Иран в следующем месяце. В более ранних сообщениях говорилось, что визит Абе будет вероятен в середине июня. Ранее в этом месяце министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф посетил Токио.Вполне вероятно, что указанное сообщение свидетельствует о том, что Япония может стать посредником в «разговорах» между США и Ираном.