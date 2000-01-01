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Израиль открыт для переговоров с Ливаном по морской границе 28.05 10:29   MIGnews.com

Израиль открыт для переговоров с Ливаном по морской границе

Израиль заявил о своей открытости при посредничестве США для переговоров с Ливаном по урегулированию спора по поводу морской границы с соседями. Такие переговоры, заявил в своем заявлении после встречи с посланником США Дэвидом Саттерфилдом канцелярия министра энергетики Израиля Ювала Штейница, могут быть "во благо интересов обеих стран в разработке запасов природного газа и нефти" путем согласования границы.

Израиль и Ливан уже давно не согласны с демаркацией границы, спор, касающийся участка моря площадью около 860 кв. км.
Воды в одном из этих блоков также востребованы Израилем, который начал добычу газа в восточной части Средиземного моря почти десять лет назад, обнаружив два огромных газовых месторождения.

Спор привел к тому, что обе стороны пообещали защитить свои ресурсы и предупредили другую сторону об опасности вторжения.
Отметим, что по сообщениям СМИ, на фоне нарастания напряженности в отношениях между Ираном и США ливанские официальные лица, через третью сторону, проинформировали Израиль о том, что их страна не станет плацдармом для удара “Хизбаллы”.

Возможно эти два факта- согласие на переговоры и заверение в «нейтралитете», могут стать фундаментом улучшения взаимоотношений между двумя странами, которые с 1948 года практически находятся в состоянии войны.


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