28.05 10:29 MIGnews.com

Израиль открыт для переговоров с Ливаном по морской границе

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Израиль заявил о своей открытости при посредничестве США для переговоров с Ливаном по урегулированию спора по поводу морской границы с соседями. Такие переговоры, заявил в своем заявлении после встречи с посланником США Дэвидом Саттерфилдом канцелярия министра энергетики Израиля Ювала Штейница, могут быть "во благо интересов обеих стран в разработке запасов природного газа и нефти" путем согласования границы.Израиль и Ливан уже давно не согласны с демаркацией границы, спор, касающийся участка моря площадью около 860 кв. км.Воды в одном из этих блоков также востребованы Израилем, который начал добычу газа в восточной части Средиземного моря почти десять лет назад, обнаружив два огромных газовых месторождения.Спор привел к тому, что обе стороны пообещали защитить свои ресурсы и предупредили другую сторону об опасности вторжения.Отметим, что по сообщениям СМИ, на фоне нарастания напряженности в отношениях между Ираном и США ливанские официальные лица, через третью сторону, проинформировали Израиль о том, что их страна не станет плацдармом для удара “Хизбаллы”.Возможно эти два факта- согласие на переговоры и заверение в «нейтралитете», могут стать фундаментом улучшения взаимоотношений между двумя странами, которые с 1948 года практически находятся в состоянии войны.