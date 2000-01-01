28.05 12:53 MIGnews.com

Кто с кем борется в Сирии

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По сообщениям СМИ, постпред Сирии при ООН Башар аль-Джафари заявил, что согласно международным законам Сирия в качестве суверенного государства при помощи и сотрудничестве с другими странами наилучшим образом борется с терроризмом и это дело является законным.Он подчеркнул, что "Связь Сирии со своим российским союзником является давней и прочной, а суверенитет Сирии остается неприкосновенным, в то время как присутствие иностранных сил на территории Сирии без согласия законного правительства Сирии считается нарушением территориальной целостности Сирии и агрессией на эту страну", - Башар аль-Джафари считает необходимым также необходимость требования привлечь их к суду в судебной инстанции Сирии.По его мнению, Сирия более пяти лет продолжает оставаться очагом кризиса из-за присутствия террористических группировок и их западных и ряда региональных покровителей.Вот так-то. Нет никакой оппозиции. Все это- террористы, управляемые иностранными государствами, желающими погубить миролюбивый и демократичный правящий в Сирии режим.