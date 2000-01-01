Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Кто с кем борется в Сирии | Фото: Thinkstock28.05 12:53   MIGnews.com

Кто с кем борется в Сирии

По сообщениям СМИ, постпред Сирии при ООН Башар аль-Джафари заявил, что согласно международным законам Сирия в качестве суверенного государства при помощи и сотрудничестве с другими странами наилучшим образом борется с терроризмом и это дело является законным.

Он подчеркнул, что "Связь Сирии со своим российским союзником является давней и прочной, а суверенитет Сирии остается неприкосновенным, в то время как присутствие иностранных сил на территории Сирии без согласия законного правительства Сирии считается нарушением территориальной целостности Сирии и агрессией на эту страну", - Башар аль-Джафари считает необходимым также необходимость требования привлечь их к суду в судебной инстанции Сирии.

По его мнению, Сирия более пяти лет продолжает оставаться очагом кризиса из-за присутствия террористических группировок и их западных и ряда региональных покровителей.

Вот так-то. Нет никакой оппозиции. Все это- террористы, управляемые иностранными государствами, желающими погубить миролюбивый и демократичный правящий в Сирии режим.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:09
Хаменеи раскритиковал Саудов за "почтение к врагам ислама"
13:48
Арестована террористическая банда, атаковавшая ЦАХАЛ
13:26
Брат Салмана Абеди готовил атаку на посланника ООН в Ливии
13:08
В Ликуде шокированы назначением Аюба Кара
12:02
Израиль: водитель перевозил двух девочек в багажнике
11:56
Нетаниягу: мы откроем Старый Город Иерусалима
11:55
Реклама Burger King разгневала королевскую семью
11:17
Отрезал голову жене, будет оправдан и госпитализирован
10:59
Друг манчестерского террориста: ему промыли мозги здесь
10:31
ВВС Турции поразили цели курдских боевиков в Ираке
10:10
Таксисты Хадар отказались от аэропорта Бен-Гурион
09:25
Аббас отверг мирное предложение Трампа
09:20
Последний суд над Азарией: 9 версий командира роты
09:05
Кикар Рабин: 20 тысяч "бравых людей" за мир сегодня
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus