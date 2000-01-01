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Скажи мне кто твой друг… 28.04 10:49   MIGnews.com

Скажи мне кто твой друг…

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что планирует в ближайшее время совершить визит в Северную Корею с целью укрепления двусторонних отношений между Исламской Республикой и страной Восточной Азии.

В своем выступлении в субботу Зариф ответил на вопрос о возможном визите президента Хасана Рухани в Северную Корею, заявив, что с ним еще не обсуждали этот визит.

«Но эта поездка стоит в моей рабочей повестке дня, и мы скоро определим ее дату», - отметил иранский высокопоставленный дипломат. Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо, чья страна также сталкивается с санкциями США, посетил Иран еще в августе 2018 года.

На встрече с высокопоставленным северокорейским дипломатом в Тегеране в августе Рухани напомнил Северной Корее о ненадежном характере США, заявив, что Вашингтон не выполняет никаких обещаний.

После исторического саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном официальный представитель МИД Ирана осудил США как ненадежного партнера, с которым нужно осторожно обращаться.

Аналитики считают, что во время предстоящего визита в основном речь будет идти о получении Ираном от Северной Кореи ракетных технологий для развития иранской ракетной программы и попытках убедить КНДР, ссылаясь на собственный опыт, в ненадежности США как партнера в переговорах.


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